Штрафы будут немаленькими: в Госдуме рассмотрят новый «закон о тишине»

В России определят единое время запрета на шум дома. В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому все граждане страны будут обязаны соблюдать тишину с 23:00 до 7:00, пишут «Известия».

Шумные строительные работы, следует из документа, придется проводить с 9:00 до 16:00 с обязательным перерывом в промежутке между 13:00 и 15:00. Сейчас же «часы тишины» каждый регион устанавливает самостоятельно.

Все в свои руки

При этом любопытно, что ранее, чтобы зафиксировать нарушителей «тихого часа», приходилось вызывать участкового, но новый закон разрешает жителям штрафовать шумных соседей самостоятельно, рассказала юрист Алла Георгиева.

«Для этого необходимо провести общее собрание собственников, выбрать ответственное лицо из числа жителей дома или представителей УК, которое будет составлять акты о нарушении и передавать их в правоохранительные органы», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Пошумим?

При этом, объяснила юрист, ознакомившаяся с основными тезисами нового законопроекта, штрафы будут немаленькими: максимальный размер санкции за шум будет доходить до 500 тыс. рублей.

«Если человек впервые нарушил тишину, его оштрафуют от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Если нарушитель — должностное лицо, штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Для юрлиц административный штраф предусмотрен в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей», — уточнила Георгиева.

За повторное нарушение закона сумма взыскания тоже вырастет, подчеркнула собеседница.

«Соответственно, гражданина привлекут к ответственности в виде штрафа от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, должностное лицо — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юрлицо — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если будут факты систематического злоупотребления, штраф вырастет до 500 тыс. рублей. Насколько данная мера будет объективна, покажет время», — подытожила эксперт.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за громкие звуки.