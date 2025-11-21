Штрафы можно оплатить позже: Верховный суд расширил перечень оснований

Некоторые штрафы можно будет оплатить позже установленного срока без получения дополнительного наказания — такие разъяснения подготовлены по итогам недавнего пленума Верховного суда, сообщил агентству « Прайм » юрист Максим Волков.

Как отметил Волков, суды теперь обязаны рассматривать реальные обстоятельства, повлиявшие на задержку платежа, а не применять наказание по формальному признаку. Если причина будет признана уважительной, дополнительная ответственность не последует.

В разъяснения включены три категории обстоятельств:

Серьезная болезнь или прохождение лечения.

Чрезвычайные происшествия — например, наводнение или пожар.

Ошибочные банковские реквизиты, из-за которых платеж не прошел.

Юрист уточнил, что каждая причина должна быть подтверждена медицинским документом, справкой о ЧС, платежной квитанцией с ошибкой или другим официальным подтверждением. Эти сведения станут основанием для отмены последующего наказания.

Волков подчеркнул, что такой подход позволяет отделить умышленное уклонение от оплаты от ситуаций, когда человек действительно не мог исполнить обязательство вовремя. По его словам, разъяснение делает право более гибким и человечным, напоминая, что его задача — защищать и порядок, и справедливость.

