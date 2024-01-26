Штрафы на сумму более 20 миллионов рублей выписали в Подмосковье за незаконную транспортировку строительного мусора

«Талон, с одной стороны, узаконивает деятельность перевозчика, а с другой, позволяет следить за обращением строительного мусора и не допускать несанкционированных свалок. К сожалению, не все придерживаются правил, за что и привлекаются к административной ответственности», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.