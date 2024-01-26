Штрафы на сумму более 20 миллионов рублей выписали в Подмосковье за незаконную транспортировку строительного мусора
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала января в Подмосковье зафиксировали 347 водителей, перевозивших отходы строительства, сноса и грунтов без специального разрешения, за это нарушение им выписали штрафы на общую сумму почти 24,2 тысячи рублей. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.
«Талон, с одной стороны, узаконивает деятельность перевозчика, а с другой, позволяет следить за обращением строительного мусора и не допускать несанкционированных свалок. К сожалению, не все придерживаются правил, за что и привлекаются к административной ответственности», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве уточнили, что большинство нарушений в этом месяце выявили в Одинцово, Балашихе, Наро-Фоминском округе, Серпухове и Воскресенске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.