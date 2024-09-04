Штрафы почти на 90 млн рублей выписали в Подмосковье летом за незаконную перевозку отходов

Свыше 1,7 тысячи нелегальных перевозчиков зафиксировали в Подмосковье с июня по август с помощью камер видеонаблюдения, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушителям выписали штрафы на сумму 88,5 миллиона рублей. Больше всего случаев перевозки строительных отходов без соответствующего разрешения зафиксировали на Каширском шоссе и трассе «Дон» в Ленинском округе.

Получить талон на легальную перевозку отходов можно на регпортале. Для этого необходимо предоставить личные данные и информацию о происхождении и объемах строительного мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что в регионе работает горячая линия по вопросам вывоза строительных отходов.