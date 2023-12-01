Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов в Подмосковье превысили семьдесят миллионов рублей

В ноябре камеры дорожной сети Подмосковья зафиксировали более двух тысяч водителей, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта без разрешающего талона, сообщили в областном ГУСТ. Сумма штрафа по этим нарушениям превысила 73,8 миллиона рублей.

«Антирекорд установили водители в городском округе Истра — 441 постановление на 5 миллионов 717 тысяч рублей, Балашиха — 195 на сумму более 12 миллионов, Одинцовский — 175 административных постановлений, пополнение бюджета на 14,5 миллиона рублей», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, такие нарушения фиксируют не только камеры, но и инспекторы подмосковного ГУСТ. В рамках ежедневных экологических рейдов они проверяют наличие нарушений в точках, которые еще не оборудованы камерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.