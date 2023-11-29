Штрафы за парковку возле контейнерных площадок в Подмосковье в ноябре превысили триста тысяч рублей

В этом месяце в Московской области выписали штрафы на сумму 320 тысяч рублей за парковку возле контейнерных площадок. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

«Большая их часть пришлась на жителей Одинцовского — 125 тысяч рублей. Игнорировали правила и некоторые автовладельцы Ленинского — 18 из ним теперь придется пополнить бюджет на 90 тысяч рублей. К группе нарушителей присоединились водители из Егорьевска и Электростали: им необходимо заплатить по 30 тысяч рублей», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Министр также напомнила, что все жители региона могут сообщать о данном нарушении и привлекать водителей, которые неправильно паркуют свою машину, к административной ответственности в разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел». По ее словам, такая парковка создает препятствия для качественной уборки снега на прилегающих территориях, что затрудняет проезд спецтехники и своевременный вывоз мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.