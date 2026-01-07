Штрафы за перевозку детей без автокресел в России увеличат вдвое

С 9 января в России вступают в силу изменения в законодательстве, предусматривающие двукратное увеличение штрафов за перевозку детей в автомобиле без автокресел или других удерживающих устройств. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось агентство ТАСС .

Поправки внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно обновленным нормам, для водителей размер штрафа за нарушение требований к перевозке несовершеннолетних составит от 3 тыс. до 5 тыс. ₽. Для должностных лиц предусмотрены санкции в размере от 25 тыс. до 50 тыс. ₽, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. ₽.

Отдельные изменения касаются самозанятых водителей такси. Для них штраф за перевозку детей без автокресел будет применяться по повышенной ставке — на уровне должностных лиц, то есть до 50 тыс. ₽, а не по тарифу для физических лиц.

Как следует из установленного порядка, новые требования начнут действовать через 10 дней после официального опубликования соответствующих нормативных правовых актов. Иной срок вступления изменений в силу не установлен.

