Штурм главной площади: москвичи и гости столицы атаковали новогодние ярмарки

Фото: [ Новогодняя игрушка в виде Щелкунчика на елке в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину/Медиасток.рф ]

В выходной день на Красной площади в Москве сложилась ситуация с большим скоплением людей. Основные очереди сформировались у ларьков, торгующих мороженым. Для входа на территорию главной площади страны, где расположены новогодняя ярмарка и каток, установлены рамки металлоискателей, сообщает MSK1 .

Процедура досмотра личных вещей занимает у посетителей от 10 до 30 минут. В очередях стоят как туристы, так и москвичи. Некоторые приезжают целенаправленно, чтобы погулять по празднично украшенному центру города. Отдельные посетители отмечают, что не смогли попасть на каток из-за отсутствия билетов и планируют приобретать их заранее в следующий раз.

Активность наблюдается и на ГУМ-ярмарке. Посетители, в том числе семьи с детьми, покупают горячие напитки и угощения, несмотря на цены. Вход в здание ГУМа со стороны площади закрыт, там также выстроилась очередь, однако досмотр осуществляется по упрощенной процедуре без обязательного открытия сумок.

Ранее выяснилось, почему Аврора Киба заявила об отмене свадьбы с Лепсом.