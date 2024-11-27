Канал RT опубликовал часть из серии репортажей военкора Андрея Филатова о событиях в Красногоровке (ДНР), произошедших весной 2024 года.

ВСУ потерпели поражение в одном из населенных пунктов Красногоровки в мае. Тогда «положили» целый взвод украинских военных в ходе боев. Речь про столкновение у укрепа «Дом престарелых», где российские силы заставили противника «попотеть».

В центре события — военные 59-й бригады ВСУ. Командование этого подразделения неумело оценили боевую обстановку и пустили на поле много живой силы. Военных встретил российский отряд «Шторм» из 110-й бригады. Ни один противник не ушел без ранения.

Оперативно и четко сработала российская артиллерия. Она открывала огонь по опустевшим домам, где пытались прятаться ВСУшники. Украинцам приходилось перебегать из здания в здание, но в итоге позиции были сданы полностью.

Ранее стало известно, чего лишатся ВСУ при потере контроля над Курахово.