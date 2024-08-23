Штурм укрепа ВСУ в Красногоровке попал на видео

Военкор RT Андрей Филатов снял штурм крупного укрепа ВСУ в Красногоровке (ДНР). Их удалось снять в конце апреля текущего года.

Показывать заснятый материал с Красногоровки в апреле было нельзя исходя из оперативной обстановки, однако теперь эти эффектные видеоматериалы были опубликованы. Судя по кадрам, украинские силы засели в «доме Миныча». Окопы были разрыты в качестве обороны, все готовили не один год.

Несмотря на сложность участка, российские военные уверенно выдавливали противника из ям, заставляя отступать. На местности работали дроны и опытные бойцы, благодаря которым удалось взять местность под контроль.

Напомним, что флаг России водрузили над Красногоровкой 12 августа.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Лисичное в ДНР