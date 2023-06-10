Штурмовик СВО о брошенном украинцами оружии: «Старинное, я такое только в фильмах видел»

Штурмовик СВО Антон Ш. часто оказывался на брошенных украинцами позициях. Противник убегал, не заботясь о том, чтобы забрать с собой оружие и личные вещи. О самых необычных находках он рассказал нашему корреспонденту.

НАТОвским вооружением никого не удивишь, а вот пулеметы старого образца 1940-х годов увидеть приходится нечасто, говорит боец.

«Мы находили старинный пулемет «Максим», экземпляры еще с дисками. Я не знаю, какого они выпуска, но мы их, конечно, забрали. Я такое раньше только в фильмах видел. Кстати, потом использовали его в бою, оказался довольно прочным. А еще находили винтовки со штык-ножами, тоже раритет», — хвалится своим мини-музеем Антон.

Если в укрытиях оказывались брошенными западные каски, то их тоже брали — у них хороший класс защиты, продолжает Ш. Иногда приходилось обнаруживать и деньги.

«Я много раз находил купюры. Однажды обнаружил почти 12 тыс. гривен, потом при случае поменял на рубли. После отступления украинцев валяется много телефонов, тепловизоров, вещей и американских аптечек. Правда, не всегда понятно, что за лекарство, но как-то разбираемся», — улыбается Ш. в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но все же чаще бойцы используют закрепленное за ними оружие, чем трофеи. Есть свои нюансы.

«Есть, например, гранатомет из США. Он стреляет хорошо и у танка отлично сносит башню, но если я его использую, то меня будет сразу видно, поэтому тут палка о двух концах. Надо быть аккуратнее», — заключает боец.

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