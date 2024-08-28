Штурмовик ВС РФ вслепую подбил танк ВСУ и спас сослуживца

Штурмовик ВС России потерял на поле боя глаз и отомстил, подбив вражескую технику. Он также смог спасти из лап ВСУшников своего товарища, пишет RT .

Военный с позывным Фаза из ВС России в ходе боестолкновения потерял глаз и был ранен в левую сторону туловища. Неожиданную атаку устроил нацбат «Кракен»*: в ход пошли кассетные боеприпасы. Несмотря на тяжелую травму, штурмовику удалось помочь товарищу и выполнить задачу. Делать это пришлось на слух из гранатомета РПГ-7А.

«Сколько было сил, поднялся, услышал приближение этих танков — и выстрелил в приближающийся танк, в ту сторону. После чего мне сообщили по рации, что танк был уничтожен. Не давайте заднюю, ребята, повторяйте подвиги дедов своих, отбивайте что можно. Не надо ничего, никого бояться: два раза не убьют», — сообщил военный.

По его словам, ни на секунду не останавливался обстрел ВСУ. Противник палил из минометов, гранатометов и пускал дроны-камикадзе.

Уже после спасения сослуживца Андрея отправили в Белгород на лечение. Основную помощь ему оказали в центре хирургии Вишневского в Москве. Бойцу поставили протез глаза. После восстановления он планирует вернуться на СВО.

Супруга военного рассказала, что ее мужа могла спасти икона Божьей Матери: мужчина носил ее всегда с собой в нагрудном кармане. Именно там застрял осколок снаряда.

Ранее сообщалось, что в курском приграничье перехватили разговор американского наемника из ВСУ.

*«Кракен» — запрещенная в России организация.