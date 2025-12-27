Шуба, какао и фото у Кремля: как провести новогодние каникулы в Москве стильно и вкусно

Эксперт в области моды Юлия Эллер подготовила для гостей и жителей столицы рекомендации, как провести зимние праздники в Москве ярко, модно и незабываемо. По ее словам, зимняя Москва похожа на волшебную страну, а разнообразие локаций в этом году способно поразить даже искушенного путешественника, передает портал VRN.MK.RU.

В качестве отправной точки стилист предлагает направиться на праздничную ярмарку у ГУМа. Это место, где создается особое новогоднее настроение и где, по наблюдениям эксперта, собираются столичные модницы, чтобы продемонстрировать свои наряды.

«Представьте себя в шикарной шубе и меховой шапке, прогуливающейся по Красной площади. А как насчёт горячего какао с зефирками и сладких пончиков? Это просто праздник для желудка!» — отмечает Юлия Эллер, рекомендуя не забыть сделать множество фотографий на фоне сверкающих огней.

Следующим обязательным пунктом программы эксперт называет Старый Арбат с его знаменитой мандариновой аллеей. Для прогулки по этим улочкам она советует «надеть свой самый яркий пуховик и добавить к образу веселые аксессуары», а также не стесняться танцевать под музыку уличных артистов.

Нельзя обойти вниманием и ВДНХ, где находится один из самых живописных катков столицы. После активного отдыха на льду эксперт рекомендует согреться чашкой горячего чая. Юлия Эллер подчеркивает, что зимние каникулы в Москве — это уникальный шанс совместить наслаждение модой, культурой и праздничной атмосферой. Каждый уголок города, по ее словам, полон волшебства, а правильно подобранный стильный образ поможет почувствовать себя его частью.

