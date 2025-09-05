Шуфутинский бесплатно спел на матче сборной России с Иорданией «Третье сентября»

В четверг, 4 сентября, Михаил Шуфутинский бесплатно выступил на товарищеском матче между сборными России и Иордании, исполнив песню «Третье сентября».

В интервью для «Матч ТВ» Михаил Шуфутинский сообщил, что принял участие в матче между сборными России и Иордании на безвозмездной основе.

«Выступал бесплатно, смотрю футбол, когда есть время. За кого болею? За «Спартак», — приводит слова Шуфутинского телеканал.

Ранее сообщалось, что встреча команд в Москве на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.