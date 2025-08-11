Шум барабанов, неприятный запах и голые оккультисты: Йоханнесбург накрыла волна языческих ритуалов

Жители элитного района Паульсхоф в Йоханнесбурге (ЮАР) столкнулись с шокирующей практикой — по выходным здесь проводят кровавые ритуалы с жертвоприношениями животных, пишет газета The South African. Участники обрядов появляются обнаженными, разводят костры и забивают скот под аккомпанемент барабанов.

Горожане жалуются, что их некогда спокойный пригород превратился в «зону беззакония». По их словам, такие действия не только нарушают общественный порядок и нормы приличия, но и создают санитарную угрозу.

После многочисленных обращений ситуацией занялись власти — район посетил министр сельского хозяйства провинции Гаутенг Вуйисва Рамокопа.

Чиновник поддержал обеспокоенных жителей и пообещал подключить к решению проблемы полицию и департамент охраны окружающей среды. Особое внимание будет уделено проверке соблюдения санитарных норм и законов о защите животных.

