Шум в сиденье BMW за 200 млн: как владелец немецкого авто проиграл суд дилеру

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал автовладельцу в удовлетворении иска к компании-импортеру и продавцу автомобилей. Гражданин С. С. Пискарев требовал замены транспортного средства, в котором, по его утверждению, были обнаружены существенные дефекты в течение гарантийного срока, а также взыскания неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, передает Лента.ру.

Первоначально суд первой инстанции удовлетворил иск частично, обязав ответчика выплатить неустойку, общая сумма требований по которой превышала 200 миллионов рублей. В эту сумму вошли расчеты за просрочку возврата денежных средств, просрочку исполнения требования о замене автомобиля, штраф и компенсация морального вреда.

Однако апелляционная инстанция пересмотрела это решение. Судьи установили, что выявленные дефекты, включая неисправность системы вентиляции сидений, устраненную в рамках гарантийного обслуживания, не являются существенными. Они не влияют на безопасность эксплуатации автомобиля, который продолжал использоваться. Также не были представлены доказательства производственного происхождения дефектов обшивки двери и заднего сиденья.

Кассационный суд, проверив материалы дела, не нашел нарушений норм материального или процессуального права в постановлении апелляции и оставил его в силе. По данным из открытых источников, истец в 2021 году приобрел автомобиль BMW X7 в максимальной комплектации за 11 миллионов рублей. Основой для претензий послужил посторонний шум, скрежет и вибрация от вентиляторов в спинках передних сидений.

