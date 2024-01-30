Шумков: российские боксеры не поедут на ОИ-2024 без флага РФ и гимна

Бронзовый призер чемпионата мира Всеволод Шумков в интервью RT объяснил, почему многие спортсмены не явятся на Олимпиаду-2024 в Париже.

Шумков признался, что ему нравятся новые методы тренировки боксеров в России. Однако не хуже они и в США, где используют короткую разминку и спарринг длиной в 12 раундов. Тренера, как правила, делают упор на работе в парах.

Что касается общей обстановки после ситуации с участием российских спортсменов в международных соревнованиях, то она неоднозначная.

«Есть слухи, что шанс завоевать путевку еще будет. В ближайшие месяцы должны пройти отборочные первенства, быть может, отобраться еще удастся. Но это маловероятно. Кроме того, тренерский штаб совместно со спортсменами и главой федерации Татьяной Кириенко единогласно решили, что без флага и гимна сборная России не поедет в Париж», — высказался боксер.

По словам Шумкова, у российских спортсменов может появиться шанс квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже, но сделают это единицы. Особо патриотичные бойцы не станут регистрироваться из принципа.

Напомним, что белорусам и россиянам разрешили участие в ОИ-2024, однако с рядом условий. Например, участники не должны демонстрировать флаг страны, которую представляют.

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