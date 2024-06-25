Шутка над одноклассницей обернулась для кузбасского школьника уголовным делом

Подросток из кузбасского Полысаево рискует получить реальный срок из-за шуточного письма однокласснице. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области.

16-летний молодой человек в разговоре по Сети с одноклассницей заявил, что школа якобы находится под угрозой. Бдительная девочка восприняла эту информацию всерьез и стала предупреждать об этом взрослых. Последние передали сведения руководству школы, которое обратилась в полицию.

На место к учебному заведению стянулись силовики. Экстренные службы находились также на месте. После тщательной проверки школы стало ясно, что информация об угрозе не соответствовала действительности. Ничего подозрительного и опасного не обнаружили.

В ходе разбирательств стало понятно, что источник новостей об угрозе наврал. Молодой человек признался в этом и отметил, что хотел пошутить над одноклассницей. Вероятно, что начинающий стендапер вскоре пожалел о содеянном, ведь стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в кемеровском кафе произошла стрельба. Задержали участников конфликта, в том числе и владельца трамвата.