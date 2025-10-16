Шутка нейросети с машиной довела владельца до полиции

Житель Белова в Кузбассе столкнулся с неожиданными последствиями цифрового розыгрыша — фотография его автомобиля ВАЗ-21099 после серьезного ДТП, созданная искусственным интеллектом, привлекла внимание правоохранительных органов. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Снимок с реалистичными повреждениями, изготовленный другом владельца машины ради шутки, появился в социальных сетях и стал поводом для визита сотрудников полиции. Хозяину автомобиля пришлось давать официальные объяснения, хотя его «девятка» в это время находилась в полной сохранности возле дома.

Как выяснилось, изначально фейковое изображение предназначалось для узкого круга общения, но затем было распространено без согласия автора. В пресс-службе МВД по Кузбассу подтвердили, что автомобиль не попадал в аварию и не имеет повреждений. Там же отметили, что владелец этого ВАЗ-21099 ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав и без номерных знаков.

