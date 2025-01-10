Шутка с девушкой стоила китайскому баскетболисту карьеры

Игрок китайского баскетбольного клуба «Гуанчжоу Лунг Лайонс» (Guangzhou Loong Lions) Чжан Синлян провез свою девушку в отель внутри чемодана, за что был отстранен от игр. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Sun.

Спортсмен команды «Гуанчжоу» попался на неподобающем поведении перед матчем с «Циндао». Ситуацию раскрыли позже, когда увидели у девушки баскетболиста записи в соцсетях. Она показала, как залазит в небольшой черный чемодан, а позже выходит в номере отеля. Как оказалось, ее возлюбленный так хотел провести с ней ночь, что решил тайно провезти в отель. Чжан Синлян, как отметила девушка, помогал ей с учебой и не спал всю ночь, несмотря на скорую игру.

По уставу приводить гостей в номера отеля, выделенным команде, нельзя. Руководство приняло решение об отстранении Чжана Синляна от участия в ближайших матчах. Сам спортсмен извинился. Дальнейшее его будущее в привычной команде и спортивной сфере теперь под вопросом.

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