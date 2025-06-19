Шувалов рассказал о будущем Нового Арбата и архитектурной школе

Игорь Шувалов, возглавляющий госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ», заявил на ПМЭФ о неизбежности грядущей реконструкции архитектурного ансамбля Нового Арбата в Москве. По его словам, поддержание комплекса в его нынешнем состоянии со временем станет невозможным, и к этому необходимо заблаговременно подготовиться, передает РБК.

Шувалов подчеркнул, что вопрос о перестройке Нового Арбата — лишь вопрос времени. Независимо от того, произойдет ли это через полвека или позже, он предложил создать масштабную архитектурную школу, которая займется подготовкой концепций для новой архитектурной формы этой территории, приемлемой для общества.

Руководитель «ВЭБ.РФ» упомянул о бурных обсуждениях вокруг здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), которое изначально предлагалось снести. Однако московские власти приняли решение о сохранении этого объекта, построенного в 1960-х годах, в рамках создания нового архитектурного кластера.

Шувалов выразил готовность «ВЭБ.РФ» оказать содействие в разработке инновационной архитектурной концепции, особенно актуальной в условиях возросшего присутствия иностранных архитекторов.

Напомним, что в октябре 2024 года московские власти приняли решение о реновации территории и реконструкции комплекса СЭВ на Новом Арбате. Это решение было обосновано результатами экспертизы, согласно которым здания, возведенные в 1960-е годы, были признаны ограниченно работоспособными и не соответствующими современным нормам механической, пожарной безопасности и энергоэффективности, что делало их непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Потаповском переулке завершили реставрацию доходного дома с квартирой купца Абрикосова.