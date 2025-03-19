Шварценеггер заявил, что у него дома есть бюст Путина
Шварценеггер признался, что у него дома есть скульптура Путина
Фото: [kremlin.ru]
Дома у известного киноактера Арнольда Шварценеггера стоят бюсты целого ряда советских и российских руководителей, в том числе и Владимира Путина. Об этом сообщил он сам, его слова привел портал Passion.ru.
Звезда Голливуда утверждает, что его коллекция началась с бюста Ленина, он получил его от друзей в 90-е годы, когда изображения советского вождя начали массово сносить. Ему привезли бюст поклонники из России. Позже они передали ему и другие скульптуры, в том числе Сталина, Хрущева и Андропова.
««И так дальше и дальше — до самого Путина. У меня есть скульптура Путина», — указал актер.
Шварценеггер подчеркнул, что любит как саму Россию, так и ее народ.
Ранее сообщались новости о расследовании смерти киноактера Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы. Они были обнаруженными мертвыми в своем доме, где тела пролежали несколько дней до момента их обнаружения.