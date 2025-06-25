Швейцария решила ввести ограничения на прием беженцев из Украины

Швейцарский парламент еще в конце прошлого года советовал правительству изменить правила приема в стране украинских беженцев, взяв за образец норвежскую модель. Федеральный совет только сейчас решился поменять законодательство и принимать людей только из тех регионов Украины, которые находятся под контролем РФ, либо где ведутся боевые действия. В Норвегии зафиксировано, что в число опасных зон входят Днепропетровск, Запорожье, Киев, Николаев, Сумы, Харьков и Чернигов. Часть центральных регионов Украины и весь ее запад считаются безопасными.

Власти должны утвердить свое решение в самое ближайшее время. Журналисты подчеркнули, что число «опасных» регионов может быть увеличено. Сейчас из безопасных регионов прибывает в Швейцарию порядка трети украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально продлил действие режима временной защиты для украинских беженцев до марта 2027 года. Это решение сохраняет для 4,3 млн граждан Украины право на легальное пребывание, работу, образование и медицинскую помощь в странах сообщества.