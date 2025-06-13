Украинским беженцам разрешили оставаться под защитой в ЕС до 2027 года

Евросоюз официально продлил действие режима временной защиты для украинских беженцев до марта 2027 года. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

Решение Совета ЕС сохраняет для 4,3 млн граждан Украины право на легальное пребывание, работу, образование и медицинскую помощь в странах сообщества. Однако в документе содержится важная оговорка: при улучшении ситуации на Украине Еврокомиссия должна подготовить механизм ускоренного возвращения.

Особый статус, введенный в марте 2022 года, стал беспрецедентным для ЕС — украинцы получали права автоматически, по предъявлению национального паспорта. Однако позже правила изменили. По данным Bild, в Брюсселе уже разрабатывают процедуру репатриации на случай прекращения огня, поскольку Украина будет нуждаться в рабочей силе для восстановления.

Ранее сообщалось, что беженца с травмами обнаружили на границе Латвии и Белоруссии.