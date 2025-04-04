Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой
Le Temps: швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой
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Жан-Луи Порше, кинорежиссер и сценарист из Швейцарии, покончил с собой. Об этом сообщила газета Le Temps.
Жан-Луи Порше оставил свой след в истории мирового кинематографа как сценарист, режиссер и продюсер картин. 31 марта ему исполнилось 76 лет.
По данным СМИ, Порше получил травмы в прошлом году во время ДТП. После этого, по словам врачей, он шел на поправку.
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