Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой

Жан-Луи Порше, кинорежиссер и сценарист из Швейцарии, покончил с собой. Об этом сообщила газета Le Temps.

Жан-Луи Порше оставил свой след в истории мирового кинематографа как сценарист, режиссер и продюсер картин. 31 марта ему исполнилось 76 лет.

По данным СМИ, Порше получил травмы в прошлом году во время ДТП. После этого, по словам врачей, он шел на поправку.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в своем рабочем кабинете обнаружен мертвым Михаил Могилевцев, руководитель фирмы «Гала-оптик», специализирующейся на медицинском оборудовании. Предварительные данные указывают на то, что насильственная смерть маловероятна.