Швеция обвинила Россию в кибератаках на тепло- и электростанции Европы

Российские спецслужбы якобы сменили тактику и теперь стремятся нанести ущерб европейской инфраструктуре с помощью разрушительных кибератак. Такое заявление сделал министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в интервью Bloomberg, передает «Газета.ru» .

По словам шведского министра, за последний год методы России изменились. Если раньше пророссийские группы ограничивались DDoS-атаками, то теперь они пытаются совершать более серьезные вторжения. Болин утверждает, что весной 2025 года теплоперерабатывающий завод в Западной Швеции стал жертвой атаки некой группы, якобы связанной с российской разведкой. Атаку удалось предотвратить, однако министр не стал раскрывать подробности инцидента. Он лишь добавил, что аналогичные попытки якобы предпринимались в Норвегии и Дании.

Болин охарактеризовал эти действия как переход к более рискованному и безрассудному поведению, которое потенциально может привести к пагубным последствиям для общества.

Как отмечает Bloomberg, заявление шведского министра подчеркивает растущую обеспокоенность европейских чиновников уязвимостью электростанций, водоочистных сооружений и других критически важных систем. В Швеции, как и во многих других странах Европы, опасаются, что следующая атака может оказаться успешной, и последствия окажутся катастрофическими для гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, российские хакеры получили доступ ко всей госшифровке Украины.