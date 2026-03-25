Пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» объявила о взломе государственного ключа шифрования, который обеспечивал безопасность всей системы электронного документооборота Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в силовых структурах назвал это «взломом цифрового сердца» страны. В зоне поражения оказались не просто отдельные ведомства, а вся государственная машина. Скомпрометированное шифрование компании «Сайфер» использовалось для безопасного доступа к рабочим областям госструктур, крупнейших банков, базы данных госзакупок, поставщиков и электронных сервисов госуслуг.

Под удар попали все — от рядовых чиновников до ведущих силовых ведомств. Как выяснили журналисты, в тот же день на официальном сайте компании-разработчика появилось сообщение, признающее факт взлома. Теперь злоумышленники могут выгрузить закрытые шифры, исходные коды и ключи, которые используют для межведомственного обмена. Последствия этой утечки для безопасности украинских госструктур трудно переоценить.

Атака стала логичным продолжением успешной серии операций группировки. На прошлой неделе «Кибер Серп» уже сообщал о блокировке и удалении сайта одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности. Тогда безвозвратно были утеряны около 500 тысяч информационных сообщений издания.

Теперь же под ударом оказалась вся цифровая инфраструктура Украины. Эксперты уже называют произошедшее крупнейшим провалом в кибербезопасности Незалежной за всю историю.

Ранее Картаполов пригрозил расширением каталога целей для ядерного удара при размещении ядерного оружия в Польше и Швеции.