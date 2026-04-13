Швыряла детей как кукол: раскрыты новые подробности о жестокости в детсаду Северодвинска

В Северодвинске следователи допросили воспитательницу детского сада, которая избивала малышей в ясельной группе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области. 46-летней женщине меру пресечения пока не избирали, она находится в статусе подозреваемой. Тем временем SPB.KP.RU публикует первые слова жестокого педагога, которая, как оказалось, готова понести ответственность за жестокость.

На допросе сотрудница детского учреждения не стала подробно объяснять причины жестокого обращения с детьми. Однако она признала свою вину и заявила, что готова понести наказание.

«Она признала вину и сказала, что готова понести наказание. Находится в статусе подозреваемой. По уголовному делу будут допрашивать и младшую воспитательницу (няню. — Прим. ред.), ее действиям тоже дадут правовую оценку», — уточнили следователи «КП-Петербург».

Скандал разгорелся после того, как в городских группах в соцсетях появились несколько видеозаписей. На кадрах видно, как воспитательница лупит детей за непослушание, берет их за шкирку и швыряет в стороны. Предположительно, издевательства тайком сняла именно няня ясельной группы.

Родители пострадавших детей считают, что младшая воспитательница могла подначивать старшую коллегу. В распоряжении редакции оказалась переписка, в которой женщина нецензурно высказывается о малышах и просит напарницу скорее прийти в детсад, пока один из детей «еще жив».

Выяснилось, что воспитательница проработала в этом детском саду почти шесть лет. Ранее жалоб на нее не поступало. Со слов родителей, последние три месяца она работала в две смены, так как ее коллега ушла в декретный отпуск. Возможно, причиной агрессии стало профессиональное выгорание. Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы.

У подозреваемой трое детей. Ее старший сын в соцсетях обратился к горожанам с просьбой не устраивать самосуд.

Ранее сообщалось, что воспитательницу избили на парковке в Екатеринбурге.