Швырнувшего в сугроб младенца блогера Косенко привлекли за пропаганду наркотиков

В отношении российского блогера Сергея Косенко полицейские составили административный протокол за пропаганду наркотиков, приводится на сайте Никулинского суда Москвы.

Что конкретно стало причиной для составления данного протокола, информации не приводится. По указанной статье УК РФ блогеру грозит штраф до 30 тыс. руб.

Отметим, что Косенко ранее прославился тем, что выложил у себя в аккаунте в соцсетях ролик, на котором кидает своего годовалого ребенка в сугроб. Произошедшее вызвало бурю негодования подписчиков. Скандал дошел до Следственного комитета РФ, который намеревается возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, блогер Васильев считает, что для престижности профессии учителя им необходимы очень большие зарплаты.