Сибирячка проиграла в шаге от 10 миллионов в шоу «Большой куш»

Как сообщает VSE42.Ru , кемеровчанка Евгения Искандарова не смогла завоевать главный приз в 10 миллионов рублей в финале реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» на телеканале ТНТ.

Решающей стала тактическая ошибка на финальном обмене чемоданов, где пара Искандаровой и ее спутника Дмитрия Кожомы решила не меняться с конкурентами.

В результате их итоговый результат составил 10 мешков с золотом, в то время как победители, пауэрлифтеры Василий Пельмень и Кирилл Сарычев, собрали 14 мешков. Второе место с 11 мешками заняли Анатолий Цой и KAYA.

Путь к финалу для кемеровчанки был напряженным. Сразу в начале выпуска последнюю карту вылета вручили именно ее команде, создав критическую ситуацию. Испытания для финалистов готовили выбывшие участники проекта.

Кемеровчанка успешно справилась с заданием от Наташи Гасанхановой, где нужно было с помощью мимики подвести печенье ко рту, и даже похвалила себя за ловкость. Однако в решающий момент финальной сделки осторожность взяла верх над азартом. Отказ от обмена чемоданов оказался роковым, лишив пару из Кузбасса шанса на победу.

