Сибирячка случайно спалила собственный дом в попытке отомстить бывшему

Женщина из иркутского Усть-Бале сожгла аэролодку своего бывшего сожителя в качестве мести, но случайно спалила еще и свой дом. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Babr Mash.

По данным канала, сибирячка решила сжечь имущество экс-возлюбленного, так как якобы устала его хранить. Однако во время воспламенения транспорта огонь перекинулся на ее дом, что вызвало мощный пожар. Здание сгорело полностью.

Женщину, лишившуюся дома, могут осудить по статье УК РФ о преднамеренном повреждении чужого имущества. Бывший сожитель оценил нанесенный ущерб в миллион рублей.

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