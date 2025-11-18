Сибирячке запретили разводить карпов в подвале из-за нарушений ветеринарных правил

Жительница Кемеровской области, превратившая затопленный подвал своего дома в импровизированный рыбный питомник, рискует столкнуться с административной ответственностью. Информацию о возможных санкциях в отношении женщины подтвердили в администрации Беловского городского округа, пишет издание «Подъем».

Как пояснили чиновники, проблема подтоплений в частном секторе носит хронический характер и длится более 30 лет, а в этом году ситуацию усугубили «сверхнормативные осадки». Коммунальные службы проводят работу: прочищены канавы, заменены старые трубы и организована откачка воды по заявкам. Однако в зоне риска находится около 1500 домов, поэтому «утверждать о проведении откачки воды из подполий до зимы» нельзя.

Власти подчеркивают, что «разведение рыбы в связи с появлением в воды в подвальном помещении — это личное решение местной жительницы», однако оно должно строго соответствовать ветеринарным нормам. Поскольку хозяйка не может обеспечить надлежащее качество воды, а контроль за состоянием карпов невозможен, это является нарушением.

«Ранее по заявке жительницы производилась откачка воды из подвального помещения. После запуска рыбы данные действия стали невозможными», — заметили в администрации округа.

Для решения вопроса чиновники направили «письменные обращения в региональные ведомства Росприроднадзора, Россельхознадзора с целью проведения проверки соблюдения требований к содержанию рыб».

История с необычным хобби получила огласку на прошлой неделе. Женщина запустила карпов в затопленный цоколь в октябре и планирует разыграть их к Новому году среди подписчиков своего Telegram-канала. Однако соседи относятся к инициативе без энтузиазма, полагая, что причина потопов — в изношенном водопроводе, а не в грунтовых водах, и фундаменты домов уже начали разрушаться.

Ранее сообщалось, что семья в челябинском поселке обвинила соседа с электромобилем в проблемах со светом.