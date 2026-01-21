Сибиряк отсудил у работодателя 700 тысяч рублей за потерю глаза

В Новосибирске завершилось судебное разбирательство, которое может стать прецедентом для многих работников, получивших травмы на производстве. Как пишет NSK.KP.RU, механик сумел доказать в суде вину работодателя и получил компенсацию в размере 700 тысяч рублей за причинение вреда здоровью и моральный ущерб после потери глаза.

История началась осенью 2021 года, когда мужчина ремонтировал гидравлический молот. В ходе работ окалина попала ему в левый глаз. Несмотря на шесть операций и кредит в 250 тысяч рублей, взятый на лечение, зрение спасти не удалось — глаз был потерян. Травма повлекла за собой хронические боли, ухудшение зрения и существенное ограничение трудоспособности. Ситуацию усугубило последующее увольнение с предприятия.

Обратившись в суд, истец потребовал более 800 тысяч рублей, включая расходы на лечение и компенсацию утраченного заработка. Судебное разбирательство выявило грубые нарушения со стороны работодателя. Во-первых, работнику были выданы средства индивидуальной защиты (СИЗ) с недостаточной степенью защиты, не соответствующие уровню риска. Во-вторых, ему было поручено выполнение работ, выходящих за рамки его должностных обязанностей, без надлежащего инструктажа и обеспечения безопасности.

Первоначально Заельцовский районный суд взыскал с компании-ответчика 600 тысяч рублей. Однако Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляцию, увеличил сумму компенсации до 700 тысяч рублей, квалифицировав вред здоровью как вред средней тяжести. Несмотря на это, мужчина намерен продолжить судебный процесс для взыскания дополнительных сумм за утраченный заработок за весь период нетрудоспособности.

