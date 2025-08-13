Сибиряк засадил сопернику две пули за «сердечки» в соцсетях от возлюбленной

В Новосибирской области произошло шокирующее преступление на почве ревности, связанное с социальными сетями. Как сообщили «Ленте.ру» в Барабинском районном суде региона, местный житель получил 15,5 года колонии строгого режима за убийство 44-летнего мужчины из-за того, что их общая знакомая ставила тому лайки в соцсетях.

Отмечается, что конфликт разгорелся в декабре 2024 года в селе Убинское. Подсудимый, увидев, что женщина проявляет внимание к другому мужчине через лайки, решил устранить «соперника». Для этого он специально модифицировал свое охотничье оружие — отпилил ствол и приклад, чтобы сделать его более компактным и незаметным.

Расправа произошла возле дома жертвы — ревнивец дважды выстрелил в мужчину, попав ему в живот и голову. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Барабинский районный суд не только назначил убийце длительный срок заключения, но и взыскал с него 3,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.

