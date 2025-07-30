Сибиряки забили тревогу из-за черепов и костей на пляже у реки

Берег Оби в Ордынском районе Новосибирской области продолжает выдавать мрачные находки — человеческие кости, черепа и фрагменты гробов. Сетевое издание «Om1 Новосибирск» узнало у администрации, откуда на берегу появились останки.

Как оказалось, в ситуации с останками на берегу нет криминала и мистики. По заявлению администрации, это напоминание о трагедии 1956 года, когда строительство Новосибирской ГЭС привело к затоплению деревни Милованово вместе с кладбищем.

Администрация Чингисского сельсовета подтвердила: при переносе деревни не все жители согласились перезахоронить останки родственников. Теперь территория бывшего кладбища, засаженная лесом, периодически возвращает то, что должно было остаться под водой.

Историк Вячеслав Карманов, обнаруживший останки и гробы, настаивает на эксгумации и достойном перезахоронении.

Местные власти утверждают, что проблема находится под контролем. При обнаружении останков сразу передают информацию в специализированную службу для перезахоронения.

Ранее сообщалось, что вдова бойца СВО день за днем терпит трупный запах умершей соседки.