Сибиряки забили тревогу из-за черепов и костей на пляже у реки
В Новосибирской области кладбище размыло прямо на берег Оби
Фото: [unsplash.com]
Берег Оби в Ордынском районе Новосибирской области продолжает выдавать мрачные находки — человеческие кости, черепа и фрагменты гробов. Сетевое издание «Om1 Новосибирск» узнало у администрации, откуда на берегу появились останки.
Как оказалось, в ситуации с останками на берегу нет криминала и мистики. По заявлению администрации, это напоминание о трагедии 1956 года, когда строительство Новосибирской ГЭС привело к затоплению деревни Милованово вместе с кладбищем.
Администрация Чингисского сельсовета подтвердила: при переносе деревни не все жители согласились перезахоронить останки родственников. Теперь территория бывшего кладбища, засаженная лесом, периодически возвращает то, что должно было остаться под водой.
Историк Вячеслав Карманов, обнаруживший останки и гробы, настаивает на эксгумации и достойном перезахоронении.
Местные власти утверждают, что проблема находится под контролем. При обнаружении останков сразу передают информацию в специализированную службу для перезахоронения.
Ранее сообщалось, что вдова бойца СВО день за днем терпит трупный запах умершей соседки.