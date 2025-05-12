В Красноярске суд вынес решение о назначении штрафа в отношении местного жителя за размещение в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на которой он демонстрирует нацистское приветствие. Это следует из материалов дела, предоставленных РИА Новости.

Работники Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю в рамках мониторинга интернет-пространства зафиксировали факт пропаганды или публичного показа нацистской символики и атрибутики. Об этом сообщается в официальных документах.

В ходе судебного разбирательства гражданин заявил, что его действия не были направлены на причинение вреда. На фотографии он изобразил себя в виде стебля цветка, и этот образ не имел никакого негативного подтекста. Цель фотографии — передать позитивный посыл, а не ассоциироваться с нацизмом.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на фотографии запечатлён человек, который стоит, подняв правую руку под углом вверх, при этом ладонь выпрямлена.

«Жест является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики, поскольку со времен Великой Отечественной войны в массовом сознании населения нашей страны данный жест прочно ассоциируется с нацистской и фашистской символикой, с образом А. Гитлера», — определил суд.

В своем постановлении суд особо отметил, что предположение о стебле цветка является «явно необоснованным», и назначил гражданину штраф в размере 1300 рублей. Решение было оспорено, но в середине апреля апелляционная инстанция подтвердила его правомерность.

Ранее депутат Госдумы Чернышов опубликовал прогноз Жириновского по поводу нацизма на Украине, написанный еще в 2017 году. Основатель ЛДПР напомнил ситуацию с гитлеровским режимом, который был вскормлен Европой, но позже залил ее кровью. Примерно такая же ситуация наблюдается и на Украине, где Евросоюз пестует нацизм в Киеве.