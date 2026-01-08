Сиделки или родственники: кому достанется новая надбавка к пенсии

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о повышении размера ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. Инициатива, авторами которой выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, предполагает установление суммы данной надбавки на уровне минимального размера оплаты труда, пишет РИА Новости .

В соответствии с текстом законопроекта, право на повышенную выплату получат лица, достигшие 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы, включая инвалидов с детства и вследствие военной травмы.

В настоящее время размер компенсационной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, составляет 1300 рублей в месяц. Леонид Слуцкий, представляя инициативу, отметил, что существующая сумма, по его мнению, не соответствует современным экономическим реалиям. Повышенная выплата, согласно замыслу авторов, позволит самим получателям пенсии или их родственникам частично компенсировать расходы на оплату услуг по уходу либо направить эти средства на другие нужды.

До этого стало известно, что доходы в Подмосковье достигли почти 120 тысяч рублей.