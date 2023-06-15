«Техника модернизируется, а мы подстраиваемся»: боец СВО рассказал о новых изобретениях солдат на передовой

Бойцы спецоперации отмечают, что неравнодушные люди на гражданке, которые после работы остаются плести масксети и делать окопные свечи, очень помогают солдатам на передовой. Люди также скидываются и покупают рации и квадрокоптеры. Передача таких посылок спасает многие жизни.

Боец Константин В. отмечает, что дроны — удовольствие не из дешевых. Поэтому солдат очень благодарит всех россиян, которые помогают российской армии.

«Люди должны понимать, что мы (солдаты СВО — Прим. ред.) все в разгрузках с бронежилетами и автоматами. На нас и так понавешано, а рация не бронированная. Где-то чуть нагнулся, уперся, обстрел, тебя откинуло — вот и экран разбил, антенна отломалась. А куда рацию спрячешь? Под «броник» нельзя: потом быстро не достанешь, да и не услышишь ничего. Так что рации — это просто расходный материал», — объясняет солдат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

То же самое, по словам Константина, с дронами — никогда не знаешь, вернется ли обратно запущенный беспилотник. Украинцы тоже не дремлют. Российские солдаты стараются что-то придумывать, чтобы их противник не достал, но тем не менее ВСУ все равно иногда сажают и уводят наши БПЛА, отмечает боец.

«Мы включаем смекалку, сами натягиваем сетки-рабицы над позициями, чтобы затормозить дрон-камикадзе. Позиции накрываем масксетками. Техника модернизируется, а мы подстраиваемся. С одной и той же позиции не стреляем два раза, экипаж выбирает цель чуть не в последний момент, чтобы не было утечек информации», — перечисляет наш собеседник.

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