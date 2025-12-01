Сидите дома: в Крыму отменили все новогодние гулянья и праздники

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об отсутствии планов по проведению традиционных массовых новогодних гуляний на полуострове. Приоритетом в праздничный период названа безопасность жителей и гостей региона, передает ТАСС .

Вместе с тем, как отметил Аксенов в официальном сообщении, администрации курортных городов, отели, музеи и другие объекты туристической инфраструктуры подготовили специальные программы для отдыха. Акцент сделан на камерный, семейный формат празднования.

С 1 декабря в регионе официально стартовала сезонная туристическая акция «Новый год в Крыму как дома». Ее целью заявлена популяризация зимнего оздоровительного и курортного отдыха в период январских каникул.

Для информирования туристов на специализированном портале собрана единая афиша. В нее вошли данные о местах установки городских елок, открытых ледовых катках, резиденциях Деда Мороза, а также о праздничных предложениях санаториев, гостиниц и театров.

