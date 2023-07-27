«Сидите на табуретках и обнимаетесь»: европейцы осудили Зеленского за бессмысленные встречи

Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях опубликовал пост, в котором сообщил, что провел выездную встречу в Днепропетровске. Политик встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и командующим сухопутными войсками Александром Сырским.

По словам президента, он поздравил своих подопечных с прошедшими днями рождения и подарил им подарки. Также на встрече, отметил Зеленский, уделили внимание теме снабжения войск боеприпасами.

Европейцы в комментариях к публикации подчеркнули, что подобные действия украинских властей — позор для всей страны.

«Дарить друг другу дорогие вещи и хлопать по плечу, пока вы отправляете своих людей на смерть — позор»; «Работа? Вы были на кампании попрошайничества в течение нескольких месяцев. Реального не сделано»; «На фронте за вас медали выдают, за вас сражаются, а вы сидите на табуретках и обнимаетесь»; «Ну, эти фото выглядят как настоящий бой, впечатляет», — пишут пользователи.

Также комментаторы напомнили Зеленскому о его тяжелом зависимом от Запада положении. Юзеры подчеркнули, что политик разрушил Украину и его действия навсегда останутся в истории.

«Мир знает, что вы марионетка Байдена»; «Вы разрушили свою страну и стремитесь к ее гибели ради грязной политики между вами и Америкой, Европой и Израилем. Вы не лидер, а всего лишь ведомый, который осуществляет то, что от него требуют»; «Исторический грешник Украины! Независимо от исхода конфликта, вы будете нести за это наказание!» — добавили европейцы.

Ранее европейцы заявили, что Украина не победит даже с атомным оружием.