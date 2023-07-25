«Заключите мир»: европейцы заявили, что Украина не победит даже с атомным оружием

Владимир Зеленский в социальных сетях заявил, что разговаривал по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В беседе они якобы обсудили необходимость срочного укрепления противовоздушной обороны Украины.

Глава государства отметил, что это нужно для защиты исторического наследия и продолжения черноморской зерновой инициативы. Также, по словам политика, он обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество и ход украинских наступательных операций.

Европейцы в комментариях к публикации отметили, что из-за постоянного попрошайничества Украины страдают граждане Великобритании. Один из пользователей подчеркнул, что украинскому лидеру не стоит доверять своим союзникам.

«Британцы страдают из-за последствий ваших глупых решений, когда вы тратите деньги британских налогоплательщиков на комика»; «Разберись со своим конфликтом. Мы достаточно профинансировали вас»; «НАТО облажается с Украиной. Не верь им, ты не один из них. Иди и воссоединись со своими корнями», — пишут европейцы.

Один из юзеров заявил, что Украина не сможет одержать победу даже в случае, если ей предоставят атомное оружие.

«Кажется, вы не можете выиграть в этом конфликте. Даже если бы вам дали атомное оружие, вы не смогли бы его использовать и зашли бы в тупик по тому же принципу. Заключите мир и укрепите свою оборону», — уверен пользователь.

Ранее европейцы заявили, что НАТО не исполнит «американские мечты» Украины.