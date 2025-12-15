«Сидите в темноте»: жителей Киева призвали готовится к 20-часовым отключениям света

Электричество в украинской столице превращается в роскошь. По оценкам городских коммунальных служб, текущий дефицит электроэнергии достиг критических 70%. Это означает, что система работает на пределе, а любые дополнительные нагрузки приведут к коллапсу. Об этом пишут украинские СМИ.

Энергетики заявляют, что падение температуры даже до -5 градусов по Цельсию станет серьезным испытанием для изношенной инфраструктуры. В таком сценарии продолжительность веерных отключений для жителей Киева может составить от 20 до 22 часов в сутки. Фактически это возвращает город в условия почти полного отсутствия электроснабжения.

Причины столь тяжелой ситуации — последствия масштабных разрушений энергосистемы страны. Несмотря на попытки восстановления, ее устойчивость остается крайне низкой. Власти призывают киевлян готовиться к сложнейшему зимнему сезону, запасаясь альтернативными источниками света и тепла. Реальность такова, что обычная бытовая жизнь в столице Украины этой зимой будет зависеть от капризов погоды и работы аварийных генераторов.

