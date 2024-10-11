Сигалу предложили пойти добровольцем на СВО

Общероссийская организация «Ветераны России» направила обращение актеру и специальному представителю российского Министра иностранных дел по гуманитарным вопросам РФ и США Стивену Сигалу с предложением оказать содействие в его стремлении присоединиться к одному из добровольческих отрядов ВС России, задействованных в СВО, передает РИА Новости.

Ильдар Резяпов, председатель организации «Ветераны России», поблагодарил Сигала за его поддержку в трудное для страны время, подчеркнув, что его намерение защищать Россию является сильным символом преданности и патриотизма.

«Мы бы хотели предложить вам всестороннюю помощь, если вы примете окончательное решение участвовать в специальной военной операции на стороне Российской Федерации. Движение «Ветераны России» готово предоставить информационную и организационную поддержку для вашего вступления в одно из добровольческих формирований Вооруженных сил России, участвующих в СВО», — говорится в письме Резяпова к Сигалу.

Ранее Стивен Сигал назвал себя русским и заявил о готовности умереть за Россию.