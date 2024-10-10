Стивен Сигал назвал себя русским и заявил о готовности умереть за Россию

Американский и российский актер Стивен Сигал просился на СВО, называл себя русским и заявил, что готов расстаться с жизнью ради России. Об этом пишет KP.RU , освещая новый документальный фильм «Во имя справедливости», который вышел в свет на телеканале «Россия 1».

В начале картины Стивен Сигал заявил, что еще в 2022 году писал Владимиру Путину. В письме он выразил готовность пойти на СВО и даже положить жизнь ради интересов России. Он бывал на Донбассе, помогал людям, посещал СИЗО в Еленовке после удара ВСУ.

«Приехать сюда и увидеть все своими глазами было необходимо. Единственный способ восстановить справедливость – это показать миру правду», — отметил Сигал.

Отметим, Стивен Сигал получил гражданство России в 2016 году. Сейчас ему 72 года. Фильм «Во имя справедливости» он срежиссировал сам, представив на широкое обозрение.

Ранее сообщалось, что специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал навестил в колонии ДНР пленных боевиков запрещенной террористической организации.