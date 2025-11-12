Сигнал бедствия или мистика: в Подмосковье обсуждают окно с загадочной меткой

Необычная находка на окне многоквартирного дома в поселке Дрожжино в Подмосковье вызвала бурные обсуждения в местных социальных сетях — жители дома № 9к1 на улице Южной обнаружили на стекле загадочную комбинацию из цифры 246 и прикрепленного белого пакета. Об этом стало известно REGIONS .

Автор публикации предположил, что в квартире с загадочной отметкой и белым пакетом могло что-то случиться. Пользователи также склонялись к тому, что вместо гаданий в интернете следует немедленно сообщить о странной маркировке в управляющую компанию или участковому, поскольку подобные знаки реально могут указывать на потенциально опасную ситуацию внутри помещения.

Жители предложили и рациональные объяснения — от детских писем Деду Морозу до маркировки для альпинистов, занимающихся герметизацией межпанельных швов. Одна из жительниц отметила, что делала метки на окнах для рабочих.

Однако в условиях роста бытовой преступности многие восприняли сигнал как возможный крик о помощи, ссылаясь на международный опыт использования скрытых сигналов бедствия. Специалисты рекомендуют в таких случаях сначала обратиться в управляющую компанию для установления контакта с жильцами квартиры — это позволяет прояснить ситуацию без лишней паники, но с должной осторожностью. Пока владелец квартиры не дал объяснений.

