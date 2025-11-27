Сигнал грядущих бед: замироточившая икона Николая II несет угрозу для России

Протоиерей Антоний Серов сообщил о случае мироточения иконы последнего российского императора Николая II. По словам священнослужителя, на священном образе, помещенном в полностью закрытый киот, выступило благоухающее миро, отмечает «Лента» .

Отец Антоний отметил, что аналогичные религиозные явления наблюдались в исторический период перед революционными событиями и войнами. Священник охарактеризовал текущее мироточение как предупреждающее знамение для человечества.

В Русской Православной Церкви фиксируют различные случаи появления мира на религиозных изображениях. Как сообщают источники, подобные явления периодически происходят в монастырях и храмах на протяжении нескольких столетий.

