Сигнал «проверено»: почему некоторых женщин привлекают мужчины, которых уже выбрали другие

Психолог Сибеле Сантос в интервью изданию Metropoles раскрыла ключевые психологические причины, объясняющие интерес некоторых женщин к мужчинам, состоящим в браке. Эксперт выделила три основных фактора, формирующих это противоречивое влечение.

Первая причина, по словам Сантос, уходит корнями в природу человеческого восприятия: запретный плод всегда сладок. Мысль о чем-то или ком-то недоступном автоматически становится более привлекательной и создает иллюзию захватывающего приключения, пояснила специалист.

Второй и, возможно, самый глубокий мотив связан с внутренними психологическими проблемами самой женщины. Психолог уверена, что в основе часто лежит неуверенность в себе и низкая самооценка. Женщина, подсознательно считающая себя недостойной полноценных отношений, может сознательно выбирать ситуацию, где получить «полную любовь» заведомо невозможно, тем самым лишь укрепляя порочный круг собственных сомнений.

Третий фактор носит более прагматичный характер. По мнению Сантос, сам факт того, что мужчина женат, может восприниматься как маркер его надежности и состоятельности. Если его уже выбрала и «проверила» другая женщина, это служит своеобразным знаком качества, повышая его ценность в глазах потенциальной партнерши.

