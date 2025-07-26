Сигнал тревоги из автомата с водой? В Воронеже протестируют новый способ оповещения об угрозе БПЛА

В понедельник, 28 июля, в жилом массиве «Олимпийский» в Воронеже протестируют новую систему оповещения об угрозе беспилотников. Об этом ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает РИА Новости.

Сирена будет включаться с помощью оборудования, установленного на автоматах по раздаче воды. Об этом ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает РИА Новости.

Звуковой сигнал будет сопровождаться трансляцией бегущей строки: "Внимание всем!".

После тестирования системы оповещения будет принято решение о ее эффективности и целесообразности, отметили в управлении ГО ЧС Воронежа.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями.