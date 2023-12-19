Сигнал тревоги раздается в трех украинских регионах

Сигнал тревоги прозвучал в нескольких районах Украины. Об этом пишет РИА Новости вечером вторника, 19 декабря.

Известно, что сирены завыли в Николаевской и Кировоградской областях, а также той части Херсонской области, которая контролируется Киевом. Ранее сообщалось, что сигнал тревоги звучит и в Одесской области.

Пока о последствиях ничего не известно, также не сообщалось о звуках взрывов или каких-либо пострадавших.