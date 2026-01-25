Сигнализируют 5 симптомов: что чувствует человек заразившийся смертельным вирусом Нипах

Эпидемиолог Геннадий Онищенко обратил внимание на клиническую картину, сопровождающую заражение особо опасным вирусом Нипах (NiV). Инфекция, не имеющая на сегодняшний день специфического лечения и вакцины, характеризуется коварным развитием симптомов, которые на начальном этапе можно принять за тяжелое ОРВИ или грипп, сообщает aif.ru.

Специалист пояснил, что заболевание стартует с общих респираторных и интоксикационных проявлений. У заразившегося человека резко поднимается температура, появляется сильная головная и мышечная боль, ощущается разбитость и слабость, часто возникает боль в горле. Именно эта фаза наиболее опасна с точки зрения ошибочной диагностики и продолжения контактов, ведущих к распространению вируса.

Однако отличительная и самая грозная особенность Нипаха — быстрое поражение центральной нервной системы. Буквально в течение нескольких дней у пациента могут развиться неврологические симптомы, указывающие на энцефалит (воспаление мозга). К ним относятся нарастающая сонливость, заторможенность, дезориентация в пространстве и времени, спутанность сознания, а в тяжелых случаях — судороги. Состояние может стремительно прогрессировать до комы.

Высокая летальность, достигающая, по разным данным, 40-75%, связана как с отсутствием прямой противовирусной терапии, так и с тяжелыми необратимыми повреждениями, которые вирус наносит организму.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.